Google Maps, iPhone Güncellemesini 24 Saatte Geri Çekti

Google iPhone'daki Google Maps uygulamasına bu hafta yeni bir güncelleme yayınladı ve gelen tepkiler üzerine 24 saat içinde geri çekti.

Kullanıcılardan tepki çeken durum ise, uygulamaya gelen güncellemenin, kullanıcılara gidecekleri yolda ne kadar kalori harcayacaklarını göstermesiydi. Birçok kişi bu durumun utanç verici ve yargılayıcı nitelikte olduğunu düşündü ve tepki gösterdi.

Bu uygulama şüphesiz Google'ın kötü niyetinden kaynaklanan bir durum değil. Zira Google Maps, diğer birçok uygulamada olduğundan daha işlevsel özelliklere sahip ve her gün bunları artırmak için de şirket olarak çalışmalarına devam ediyor. Ancak, özelliklerin hepsinin düşünüldüğü kadar mükemmel olmadığı iPhone'lara gelen yeni güncellemeyle belli oldu. Google, kullanıcılara hedeflerine yürüyerek gitmeleri durumunda yakabilecekleri kalori miktarını göstermek için güncelleme yayınladı. Daha sonra bu kalorinin ne kadar tatlı ettiği gösterildi. Örneğin 4,5 km'lik bir yürüyüş neredeyse 4 tane kapkekin verdiği kalorinin yakılması anlamına geliyor.

Önce bir beta güncellemesi olarak bazı kullanıcılara sunulan bu özellik bir test niteliği taşıyacakken 24 saatten kısa bir sürede kaldırıldı. Google, kullanıcılar tarafından baskı uygulanarak ikinci bir güncellemeye zorlandı. Kullanıcılar tepkilerini Twitter'dan paylaştı.

Gücellemeyle gelen özellik devre dışı bırakılamayan bir durumdu ve tüm kullanıcılara zorunlu olarak gösteriliyordu. Bu da, bazı kullanıcılar tarafından yeme bozukluklarını tetikleyebileceği iddiasının ortaya atılmasına neden oldu. Google, gerekli düzenlemeleri yapıp tekrar bir güncelleme yayınlayacak mı bilinmez ancak kullanıcıların tepkilerini dikkate alması bizce güzel bir durum. Şimdilik kazanan kullanıcılar, bakalım ilerde neler olacak? Peki sizce, Türkiye'de böyle bir uygulama yapılsa nasıl bir tepki alır?