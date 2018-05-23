Veri gizliliği ihlali bu kez de Google'ın başını derde sokmuş görünüyor. İnternet devi, milyonlarca iPhone kullanıcısına verilerini izinsiz kullandığı için ceza ödeyecek.

Facebook'un başına gelenlerden sonra bu kez de Google oldukça zorlu bir veri gizliliği ihlali davasıyla karşı karşıya. İnternet devine karşı büyük bir kamu davası açılmış durumda ve eğer davacı taraf kazanırsa Google, milyonlarca iPhone kullanıcısına maksimum 750 sterlin (ortalama 4.500 TL) ceza ödeyecek.

İngiltere'de 'Google You Owe US' isimli bir grup, verilerinin izinsiz bir şekilde Google tarafından kullanıldığına dair dava açtı. Dava konusunun 4.4 milyon kişiyi etkilediği düşünülüyor ve eğer Google bu davayı kaybederse 1 Milyar Sterlin ile 3.2 Milyar Sterlin arası bir ceza ödeyecek. Eğer dava tahmin edildiği gibi 4.4 milyon kişiyi etkiliyorsa, kişiler Google'dan 750 sterline kadar ceza ücreti alacak.

Google'ın, iPhone kullanan kişilerin Safari üzerinden Google'da yaptıkları arama verilerini çaldığı ve bu aramalara göre reklam yayınlayarak kullanıcıların verilerini bu şekilde ticari amaçla kullandığı iddia ediliyor. Çalınan verilerin, kişilerin akıl ve beden sağlığına, cinsel ilgi alanlarına ve ırk-yaş-din gibi özelliklerine göre kategorilere ayrılmasında kullanıldığı da düşünülüyor.

Bu davadan yararlanabilmek ve eğer kazanılırsa Google'dan para alabilmek için ise Haziran 2011-15 Şubat 2012 tarihleri arasında İngiltere'de yaşayan bir iPhone kullanıcısı olmak ve telefonunuzda Safari kullanmış olmanız yeterli.

Facebook'un yaşadığı olaylarla birlikte veri gizliliği konusu gündeme gelmiş ve Google'ın da bu konuda çok masum olmadığı söylenmişti. Ayrıca bu dava ülkemiz iPhone kullanıcılarını ilgilendirmese de, benzeri bir dava ülkemizde de açılabilir.