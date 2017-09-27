Google, iPhone'larda Wi-Fi Kaynaklı Güvenlik Açığı Buldu!

Google Project Zero'nun güvenlik araştırmacısı, iPhone'larda yer alan ciddi bir açığı keşfetti.

iPhone’unuzu hala iOS 11’e geçirmediyseniz geçirmeniz için önemli bir sebep verelim. iOS 10 ve önceki sürümlerinde hala giderilmeyen ciddi bir hata bulundu. Google Project Zero’nun güvenlik araştırmacısı Gal Beniamini tarafından bulunan yeni açık, iPhone’larda Broadcom Wi-Fi yongalarından kaynaklanan ve telefonun uzaktan ele geçirilmesiyle sonuçlanacak kadar ciddi.

Apple’ın 19 Eylül’de güncellediği iOS 11’lerde bu sorun şu anda yok, ancak önceki işletim sistemlerini kullanan kullanıcılar için aynı şey söylenemiyor.

Hackerlar bu açığı iPhone’u uzaktan kontrol etmek istediklerinde kullanıyorlar. Bunun için ihtiyaç duyulan şey iPhone’un MAC adresi veya ağ bağlantı noktası kimliği.

Bildiğiniz gibi bir cihaz ağa bağlandığında MAC adresi kabak gibi ortaya çıkar. Bu yüzden "nereden bulacaklar MAC adresimi" demeyin.

Beniamini bu kusurun yalnızca iPhone’lar değil, Android akıllı telefonlar ve akıllı TV’lerde de yaşandığını, sorunun Broadcom markasına ait Wi-Fi yongasından kaynaklandığını belirtti. Bu yüzden -eğer geçebiliyorsanız- en kısa sürede iOS 11’e geçmenizi öneriyorum. Aksi takdirde telefonunuz ve dosyalarınız güvende olmayacaklar.