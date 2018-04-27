Inbox by Gmail güncellemesini iPhone X'a uyumlu hale getirmediği için kullanıcıların eleştirilerine hedef olan Google, nihayet uygulamayı güncelleyecek.

Uygulama desteği sağlanmadığı sürece akıllı telefonların ne kadar sinir bozucu olabileceğinin en gerçek kanıtlarından biri Inbox by Gmail uygulaması ile iPhone X ilişkisi olabilir. Uygulamayı farklı bir ekran formatı bulunan iPhone X için güncellemeyen Google, Apple’ın son amiral gemisini kullananların sinir kat sayısını yükseltiyor.

Google, Gmail ve Takvim gibi daha geniş kitleler tarafından kullanılan uygulamaları güncellemeye odaklanmışken Inbox by Gmail, doğal olarak ikinci planda kalmış oldu. Google, Inbox by Gmail için küçük bir güncelleme yayınlasa da bu güncelleme arayüzü daha da kullanışsız hale getirmekten başka bir işe yaramadı.

Fakat Wall Street Journal’da teknoloji köşe yazarı olan David Pierce’a göre bu durumun değişmesi fazla uzun sürmeyecek. Google’ın iPhone X’a tam uyumlu bir Inbox by Gmail üzerinde çalıştığını belirten Pierce, iPhone X sahiplerinin uygulamayı sorunsuz bir şekilde kullanması için biraz daha sabretmesi gerektiğini belirtti.

Sonuç olarak iPhone X, piyasadaki en pahalı seri üretim telefon. Bu nedenle iPhone X sahiplerinin uygulamaların cihazlarına tam uyumlu hale gelmesini istemeleri çok normal. Fakat büyük uygulama geliştiriciler, bazen tek bir cihazın uyumluluk sorununa odaklanmak yerine geniş kitlelerin kullandığı uygulamalarını geliştirmeye odaklanabiliyorlar.