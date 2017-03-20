Google'ın sevilen serisi Pixel'in yeni üyelerinin boyutu önceki modellere göre büyük olacak gibi duruyor. Google, yine muhteşem isim bulma yolu ile ipucunu verdi.

Google’ın telefonları ülkemizde hiçbir zaman popüler olmaya yaklaşamadı. Özellikle işletim sisteminde verilen öncülük ve ham işletim sistemi sevenler için Nexus ve daha sonra piyasaya sürülen Pixel serisi, aslında güzel telefonlar.

Bildiğiniz gibi her sene yenisi çıkan telefonlarda uzun süre trend olan telefon boyutlarının sınırlarına ulaşıldı. Telefonların phablet boyutlarına ulaşılmaması için telefon boyutlarının yavaşlaması gerekiyor. Google da yıllarca Nexus telefonlarının boyutlarını yükselterek ilerlemiş bir telefon üreticisi. 2015 yılında çıkardığı Nexus 5X’e kadar telefonlarını hep boyut anlamında yükselterek tanıtan ve son yıllarda ise boyut yükseltmekten çok küçültmeyi tercih eden Google'ın yeni Pixel 2 telefonlarında ne yapacağı konusunda birçok iddia ortaya atılıyor.

Yeni Pixel 2 ve Pixel 2 XL’ın dışında Google tarafından onaylanmasa dahi, “Taimen” olarak adlandırılan üçüncü bir Pixel modeli birçok kaynak tarafından doğrulandı. Google’ın telefonlarını az çok takip eden varsa, telefonlarına balık isimleri verdiğini az çok bilirsiniz. Bugüne kadar çıkardığı telefonlarında kullandığı isimler;

2012 4.7 inç Nexus 4 (Mako)

2013 5 inç Nexus 5 (Hammerhead)

2014 6 inç Nexus 6 (Shamu)

2015 5.2 inç Nexus 5X (Bullhead), 5.7-inch Nexus 6P (Anger)

2016 5.1 inç Pixel (Sailfish), 5.5-inch Pixel XL (Marlin)

şeklinde ilerliyor. 2014’te çıkardığı Nexus 6’da yer alan Shamu’nun bir balina olduğunu düşünürsek boyut yönünden bu kod adlarını kullandığını varsayabiliriz. Taimen olarak adlandırdığı balığın, 100 kg’a kadar çıkabilen bir tatlı su balığı olduğunu belirtmem gerekiyor. Bu da telefonun son derece büyük olacağını ima eden bir özellik.

Büyük boyuta geçmek için bazı şeyleri gözden çıkarmanız gerekiyor, bunun en büyük kanıtı olarak Samsung gösterilebilir. Ekranını büyütmesine rağmen boyutlarını yakın tutan Samsung, bunu çerçeve aracılığı ile sağlamıştı. Daha ince çerçeveler ile ekranın daha büyük olması sağlanabilir.