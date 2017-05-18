Google'ın yeni işe alım servisi resmi olarak duyuruldu. Yeni sisteme göre Google, sizin için uygun olan iş yerlerini arayacak.

Google’ın bir süredir işe alım servisi üzerinde çalıştığı biliniyordu. İş arayanlara özel arama motoru projesi, dün gerçekleşen Google I/O konferansında netlik kazandı. Google, “Google for Jobs” adı altında resmi işe alım servisini duyurdu.

Bizzat Google’ın CEO’su Sundar Pichai tarafından açıklanan yeni proje, iş arayanlarla işveren insanları birbirine bağlayarak, doğru insanları buluşturmayı hedefliyor. Google’ın iş arama motorunun, giriş seviyesinden üst düzey yöneticiliğe kadar her türden iş alanını kapsadığı belirtildi.

Google’ın hamlesi, bu işi yapan birçok şirketi zor duruma düşürüyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Google, Linkedln, Facebook, Careerbuilder Monster gibi firmalarla ters düşmek yerine onlarla ortaklık kurarak daha geniş alanlara ulaşacak. İş arayan kişiler iş listelerini çeşitli niteliklere göre filtreleyebilecek. Örneğin çalışma saatleri, ücreti, bulunduğu yer gibi filtrelerle kullanıcılar, kendi istedikleri işler üzerinden arama yapabilecekler.

Google for Jobs, önümüzdeki haftalarda Amerika’da kullanıma açılacak. Buradaki sonuçlara göre ülkemiz dahil tüm dünyada aktif olması bekleniyor. Google tarafından duyurulan Google Hire sayfası, iş bulmak isteyenler için yeni kapı olacak gibi duruyor.