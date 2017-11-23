Hem de adım adım.. Bu yılın başlangıcından bu yana tüm modern Android cihazlarının kullanıcı konumlarını adım adım takip ettikleri ortaya çıktı. Şirket, hücresel veri sağlayan operatör uydularını, nerede olduğumuzu izlemek için kullandı. Önemli kanıtlar var.

Temel olarak, GSM bağlantınız için veri transferi sağladığınız ve navigasyon hizmetlerini aldığınız uydular farklıdır. Konum bilgilerinizi açtığınızda cihazınız navigasyon uydunuzdan alınan bilgileri ekrana getirir.

Özellikle bu yıl tavan yapan kişisel gizlilğin ihlali iddialarına bir yenisi daha eklendi. Meğer teknoloji devi Google, Android cihazlarını kullanan herkesi 2017 başından bu yana takip ediyormuş. Üstelik hücresel veri bilgilerine dayanarak kurduğu konum takip sistemini, cihaz ayarlarından kapatmak imkansız.

Akıllı telefonlar ve uygulamaları, daha iyi hizmet sunmak için sizden konum bilginizi paylaşmanızı bekler veya ister. Ancak bu uygulamaların çoğu konum verilerinizi kullanmak için sizden izin ister. Kullanıcı denetiminde gerçekleştiğini düşündüğünüz konum paylaşımları son zamanlarda pek de öyle değilmiş.

Android cihazların kullanıcı denetimi dışında konum verisi topladıklarına dair önemli kanıtlar elde edildi:

2017’nin başından bu yana yeni çıkan ve daha önce çıksa bile güncelleme desteği alan bütün cihazlar, hücresel veriyi kullanarak konum bilgilerimizi Google’a aktarıyorlar. Hatta bu işlemin SIM kartın takılı olmadığı bazı cihazlarda bile gerçekleştiği söyleniyor.

Şirket söz konusu konum verilerini depolamadığını ve konumlara ilişkin bilgileri veya bildirimleri anlık olarak göndermek için kullandığını iddia ediyor. Ancak bu işi gizliden gizliye yürütmesi şüphe uyandırıyor. Gelen tepkiler üzerine Kasım 2017 itibariyle veri toplama hizmetini durduracağını açıklayan Google, bu hamlesiyle masum görünmeye çalışıyor.

Bir Google sözcüsü, "Bu yılın Ocak ayında, hücresel kimlik kodlarının tesliminde, hızı ve performansı arttırmak için ek bir sistem kullanmaya başladık. Ancak, hiçbir zaman hücresel kimlikleri ağ senkronizasyon sistemimize dahil etmedik, böylece veriler kalıcı olmadılar ve artık bilgileri anlık dahi olsalar toplamamaya karar verdik.” açıklamasında bulundu.

Google’ın renkli masum maskesi düşüyor mu?

Cep telefonlarımız, en yakındaki baz istasyonlarına ve ardından bu istasyonlar aracılığıyla uydulara bağlanırlar. Baz istasyonları da tıpkı telefonlarımız gibi yeni teknolojilerle güçlendiğinden daha yüksek hızlarda veri transferi gerçekleştirirler. Nitekim yüksek teknolojinin tek getirisi bu değildir. Artık çoğu baz istasyonu, konum bilgilerimizi net bir şekilde tespit edebiliyor.

Bu durum kişisel gizliliğin ihlali açısından oldukça korkunç bir tabloyu gözler önüne seriyor. Google'ın gizlilik politikası, şirketin hizmetlerini kullanan herkesin konumuna erişmek için dizayn edilmiştir. Konum servisleri devre dışı bırakıldığında, uygulamaların bizi izlemeyeceklerine dair net bir bilgi verilmez.

Google gibi şirketler, daha fazla para kazanmalarına olanak sağlayan, hedefli reklamlar için konum verilerini kullanabilir. Bunu gizli bir şekilde yapması ve Google gibi şirketlerin bile kötü niyetli diğer aktörler tarafından erişilebilir olması korkutuyor.