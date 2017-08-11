Geçtiğimiz günlerde Play Store'da tespit edilen ve kullanıcıların bilgilerini çalan casus yazılımlar, Google'ın olaya el atmasıyla kaldırıldı.

Android kullanıcılarını tehdit eden bir takım casus yazılımlar tespit edildi. Bu yazılımlar, uygulamaların içinde bulunuyordu ve bu uygulamalar Google Play Store aracılığıyla indirilebilirdi. Bir güvenlik firması, bu uygulamarı şüpheli buldu firmaya göre uygulamalar, kişilerin fotoğraf, video ve ses kayıtlarına erişebiliyordu.

Google sonrasında bu uygulamaları Play Store'dan kaldırdı. Ancak güvenlik şirketine göre Google, bu uygulamaların kullanıcıları nasıl tehdit ettiğini zamanında tespit edemedi ve sonrasındaki eyleminde de geç kaldı. Ayrıca Google sorulan basın sorularına da yanıt vermedi.

Casus yazılımın ilk kez tesip edilmesi güvenlik firması Lookout sayesinde oldu. Kaldırılan uygulamanın adı "Soniac"tı ve bu uygulama kendisini mesajlaşma uygulaması olarak tanıtmıştı. Üstelik uygulama, sessizce kullanıcı verilerine erişebiliyordu ve çağrı yapmasından mesaj atmasına kadar birçok yetkiye sahipti.

Lookout'a göre uygulama, 73 adet uzaktan talimat özelliğine sahipti. Uygulamayı indiren kullanıcılar, bir süre sonra uygulamayı unuttular çünkü kurulumdan sonra uygulamanın simgesi kayboldu. Üstelik Soniac uygulamasının yapımcısının diğer uygulamarı Hulk Messenger ve Troy Chat de aynı casus yazılımlara sahipti ve ardından bu uygulamalar da kaldırıldı.

Güvenlik şirketinden Flossman, "Google, tedbirsizliğiyle, kullanıcılarını çok zor durumda bıraktı ve casus yazılımların kolayca Play Store'a girebileceğini gösterdi." dedi.