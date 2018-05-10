Google Drive'ın Gmail Benzeri Yeni Tasarımı Ortaya Çıktı!

Google, geçtiğimiz günlerde Gmail'in yavaş yavaş yeni ve daha modern bir görünüme kavuşacağını duyurduktan sonra, sırada Google Drive'ın olduğu ortaya çıktı.

Açıkçası, Google'ın genel bir kozmetik değişikliğe ihtiyacı olduğu düşünülüyordu. "Çalışıyorsa bozma." prensibini senelerdir benimseyen Google'ın neredeyse 20 küsur yıldır logosunda küçük bir değişikliğe dahi gitmediğini siz de biliyorsunuz. En sonunda Google, Gmail'den başlamak üzere genel bir görünüm yenilemesine gitmeye karar verdi.

Tüm bu kabuk değiştirme işleminin temelinde, görselleri köşeli tasarımlardan, daha 'yuvarlanmış' bir hale getirmek yatıyor. Özetle her şey daha göze hoş gelen, daha az göz yoran bir yapıya bürünecek. Google Drive'ın genel tasarım değişikliğini hemen aşağıdan görebilirsiniz:

Google Drive'da Neler Değişecek?

Sol üstteki logo, Google Drive'ın logosuyla değiştirilecek.

Kendinize özel bir logo eklediyseniz (şirket logosu gibi) artık sağ üstte yer alacak.

Ayarlar butonu, arama çubuğunun olduğu sekmeye taşınacak.

Aynı şekilde yardım merkezi ikonu da aynı sekmede yer alacak.

Arka plan artık gri değil beyaz olacak.

"Yeni" butonu baştan sona yenilendi.

Başlıklarda kullanılan fontlar değiştirildi.

Şu an için ortaya çıkan yenilikler bunlar fakat çok büyük, devrimsel bir yenilik varmış gibi de görünmüyor. Yine de bunun, Google'ın önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği daha büyük tasarımsal yeniliklerin bir nevi başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz.