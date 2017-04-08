Teknoloji devi Google, maaş ödemelerinde kadın ve erkek çalışanları arasında ayrım yaptığı gerekçesiyle davalık oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı, bir süre önce şirketlerdeki maaş adaletini ve ayrımcılığı önleyebilmek adına şirketlerden rastgele maaş bodroları istemiş ancak Google bakanlığın bu talebini reddetmişti. Bu durum üzerine bakanlığın araştırmaları sonucunda Google beklenmedik bir suçlamayla karşı karşıya kaldı.

4 Nisan tarihini 'Eşit Maaş Günü' ilan eden Google, personeller arasında ayrımcılık yapılmaması için bir kampanya yürütüyordu ancak kendi kampanyasının aksine bir iddiayla başını derde soktu. ABD Çalışma Bakanlığı, Google'a kadın ve erkek personellerine eşit maaş ödemediği gerekçesiyle dava açtı. Bakanlığın iddiasına göre Google federal istihdam yasalarını bu hareketiyle ihlal ediyor.

Bakanlığın söylediğine göre Google aynı pozisyonda olan kadın ve erkek çalışanlarına eşit miktarda maaş ödemiyor. Öyle ki hemen hemen her pozisyonda kadınlar, erkek çalışanlardan daha az maaş alıyor. Öte yandan Google tüm bu iddiaları reddederek böyle bir şey olmadığını ve cinsiyet ayrımcılığı yapmadıklarını, bakanlığın elinde de buna dair bir kanıt bulunmadığını söylüyor.

Bakalım bu dava nasıl sonuçlanacak ve mahkemeye göre haklı taraf kim olacak?