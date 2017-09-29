Diğer Android telefonlara da HDR+ modunun gelmesini sağlayan Google Kamera APK'sı, RAW desteği, HDR özelleştirme ve bazı hata düzeltmeleri ile güncellendi.

Geçtiğimiz ay, Google’ın muhteşem kalitede fotoğraflar çekilmesini sağlayan kamera uygulamasının HDR+ modu ile birlikte diğer Android cihazlara APK dosyası ile kurulabildiğinin haberini yapmıştık.

İlk sürümün çıkması ve kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmesinin ardından Ukraynalı geliştirici B-S-G uygulamayı daha da geliştirerek RAW desteği, HDR özelleştirme ile birlikte pek çok hata düzeltmesi ile güncelleştirdi.

Yukarıdaki fotoğrafın OnePlus 3’e yüklenen uygulamanın HDR+ modu ile çekildiğini söylemem, sadece bir kamera uygulamasının bile fotoğraf kalitesini ne kadar yukarıya çekebildiğini anlamanız için yeterli olacaktır. Bizler profesyonel fotoğrafçı değiliz. Dolayısı ile böyle yüksek kaliteli fotoğrafların sıfır deklanşör gecikmesi ile çekilmesi bizim için oldukça önemli.

HDR modunda fotoğraf çekerken cihaz, fotoğraf üzerinde bazı işlemler gerçekleştirir fakat bazen sonuç istediğimiz gibi olmaz. Bu durumlarda fotoğrafı kaybettiğimiz için hayal kırıklığı yaşamaktan başka şansımız yoktur. Fakat artık RAW desteği sayesinde Google Kamera, HDR fotoğraflarınız bozulsa dahi ana görüntüyü kurtarmanıza olanak sağlar.

Uygulamanın bir başka güzel yanı ise artık kendi HDR algoritmanızı oluşturabiliyor olmanız. Evet yanlış duymadınız, uygulamayı yükledikten sonra ayarlara gidin ve HDR modunu dilediğiniz gibi ayarlayın. Bir akıllı telefon fotoğrafçısı için daha iyi ne olabilir ki.

Maalesef uygulama her akıllı telefonda tam manasıyla çalışmıyor. Çünkü HDR+ özelliği, biraz güçlü bir işlemci istiyor ve görüntüleri işlemek için Snapdragon işlemcilerde bulunan Hexagon 680 DSP’sini kullanıyor. Dolayısı ile Kirin, Exynos ve MediaTek işlemcili cihazlar Google Kamera’yı kullanamıyor. Eğer Snapdragon 820 ve üzeri işlemci bulunan bir akıllı telefonunuz varsa Google Kamera uygulamasının APK’sını indirmek için buraya yıklayabilirsiniz.