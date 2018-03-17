Google, Nexus ve Pixel cihazları için özel olarak üretilmiş uygulamalardan birini geliştirmeye devam ediyor. Yeni kamera güncellemeleri, fotoğraf çekmeyi sevenleri sevindirecek türden.

Google Kamera, yakın zamanda alıştığımız gibi bir değişiklik ile detaylandırılmayan birkaç yeni özellik ve iyileştirme içeren bir güncelleştirme aldı. Google Kamera v5.2’de, Ayarlar menüsüne bir uyarı seçeneği ekliyor. Bu seçenek sayesinde kullanıcı mercek kirli olduğunda uyarılacak. Bu uyarının daha kaliteli fotoğraflar çekilmesi için geliştirildiği düşünülüyor.

Bunların dışında, artık ekrana çift dokunma işlevi ile eylem kontrollerini yakınlaştırabilecek veya ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabileceksiniz. Yeni seçenek Google Kamera’nın bu sürümünde, Ayarlar menüsündeki ‘Hareket’ sekmesinin altında yer alıyor.

Ayrıca geliştiriciler iyileştirme kapsamında, ana ekrana bir kamera kısayolu eklediler. Bu da kullanıcıların Google Kamera uygulamasını açmaya gerek kalmadan doğrudan eyleme geçmesine ve istediği özelliğe erişilmesine kolaylık tanır.Gelecekte yapılacak iyileştirmeler söz konusu olduğunda, Google’ın ‘Sirk Modu’ adında bir özellik eklemeyi planladığını da anlıyoruz. Bu özelliğin ne işe yaradığı konusunda da henüz emin değiliz.

Google Kamera 5.2 versiyonuna getirdiği yeni özellik ve güncellemeler ile ilgili sizin fikriniz nedir? Google olması gerektiği kadar iyi mi, yoksa daha da iyisini yapabilir mi?