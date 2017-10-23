Google, Kanada'da Geleceğin Akıllı Şehrini İnşa Edecek

Alphabet'in yan şirketi Sidewalk Labs, Kanada Toronto'da bir pilot bölgeye akıllı şehir inşa etmenin hazırlığı içerisinde.

Google’ın da içerisinde bulunduğu Alphabet Inc’ye ait Sidewalk Labs şirketi, Toronto’nun sahil kıyısına kendi deyimiyle “geleceğin şehri”ni inşa edecek. Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni proje kapsamında Toronto ve Sidewalk Labs bir işbirliği yaparak, şehrin doğu tarafındaki sahil şeridini “Quayside” isimli yüksek teknolojili bir şehre dönüştürecek.

Burada yüksek teknolojiden neler kastettiğimizi bilmek istiyorsanız söyleyelim; yüksek hızlı feribotlar, insansız otobüs ve taksiler, çöp toplayan robotlar, mevsimlere göre değişen parklar ve bunun gibi fütüristik atılımların olduğu yaklaşık 196 sayfalık bir plan. Şu sıralar konsept aşamasında olan proje, Kanada’nın karizmatik başbakanı Justin Trudeau tarafından da heyecanla karşılandı. Trudeau yaptığı açıklamada, “Quayside’da inşa edilecek teknolojilerin şehir hayatının kalitesini artırması bekleniyor. Evler daha ucuz olacakken, toplu taşıma daha rahat hale gelebilir” dedi.

Gelecek İnşa Edilecek

Büyük bir kısmı gelişmemiş yaklaşık 3.5 kilometrelik bir alanda kurulacak prototip şehir, Sidewalks Labs’ın tüm dünyayı değiştirmeden önce deneyeceği teknolojileri barındıracak. Şehre kurulacak sayısız sensör ve kamerayla araç trafiği, kirlilik ve altyapı hakkında bilgi toplamayı hedefleyen Sidewalk, bu konuda az da olsa tepki çekti. Bütün bir şehri gözetleyecek şirket, haliyle mahremiyet konularıyla gündeme gelecek olsa da yapılan açıklamaya göre video kayıtları izlenmeyecek, yalnızca ölçümler yapılırken takip edilecek.

Google, Apple, Facebook gibi firmalar, dünya şehirlerini değiştirecek teknolojiler üzerinde çalışıyor. Son yıllarda kentsel dönüşüm adı altında akıllanmaya başlayan şehirlerin, gelecekte sürücüsüz araçlara ev sahipliği yapmak için bizzat kendileri akıllanacak.