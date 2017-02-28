Google Keep ile Docs Entegrasyonunda Büyük Değişiklikler!

Google'ın küçük not servisi Keep, döküman düzenleyebildiğiniz Docs entegrasyonunu bir adım öteye taşıdı.

2013'te sunulan Google Keep, günlük hayatta, iş ortamında, alışverişte çok işe yarayan bir küçük not hizmeti. Google, bu kullanışlı servisin kalitesini bir adım öteye taşıdı ve Docs ile olan entegrasyonunu bir adım ileriye götürdü. Bu duruma en sevinen kullanıcılar ise G Suite kullanıcıları.

Bugünden itibaren Google Docs içerisinde Keep notlarını görüntüleyebilir ve oluşturabilirsiniz. İnternet üzerinde Docs'a girdiğinizde "Keep notepad" isimli bir kısım göreceksiniz ana düzenleme penceresinde. Bu araç çubuğu, uygulamanın bir mini sürümü ve bu sürüm aracılığıyla Keep'te oluşturduğunuz son notları görebiliyor ve Docs'ta oluşturduğunuz belgenin içine istediğiniz metin ve görselleri ekleyebiliyorsunuz.

Bu kısımdan, kullanıcılar yeni notlar da oluşturabiliyor ve notları arasında arama da yapabiliyorlar. Ek olarak, Docs'ta bir metni seçtiğinizde "Bunu Keep'te kaydet" şeklinde bir seçenek beliriyor. Bu seçeneği kullandığınızda Keep'te oluşturduğunuz not, Docs dökümanınıza geri bağlantı oluşturuyor.

Bunların dışında bir de G Suite hizmetine eklenen özellikler de var. Gmail ve Google Drive için verilen destek gibi, Keep için de aynı seviyede teknik destek verilecek. Yöneticiler, Keep kullanımında en üst seviyede yetkilendirilecekler. Uygulamayı da kendi alan adları için kapatıp açma seçenekleri de olacak.