Google Keep Sonunda "Geri Al" Özelliğine Kavuştu

Google'ın basit ve kullanışlı not uygulaması Keep, yıllar sonunda beklenen geri-ileri al fonksiyonuna kavuştu.

Google Keep'in son güncellemesi ufak ama çok gerekli bir özelliği barındırıyor.

Google'ın platformlar arası senkronize çalışan not alma ve üretkenlik uygulaması Google Keep, uzun zamandır hasretle beklenen geri-ileri al özelliğine kavuştu. Güncelleme versiyon numarası 3.4.803.02 olan uygulamayla geliyor. Dağıtımına başlanan güncelleme henüz ülkemiz için açık olmasa da en fazla bir kaç güne buraya da gelecektir.

Şimdiye kadar Google Keep kullanarak aldığımız notlarda yanlışlıkla bir şeyi sildiğimizde lanetler okuyup tekrar yazmak zorunda kalıyorduk. Yeni güncellemeyle bir not alma ekranını açıp düzenlemeye başladığınızda, alt panelde hemen geri al ya da ileri al gibi ok sembolü içeren tuşlar ortaya çıkıyor. İşin biraz kafa karıştıran tarafı, Google Play'de güncellemenin bu kısmıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş olması. Güncelleme içeriğinden sadece performans iyileştirmesi ve hata düzeltmeleri yapıldı olarak bahsediliyor.