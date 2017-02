Google Kendi Android Arayüzünü Play Store'dan Kaldırabilir

The Verge sitesinin haberine göre Google, yakın zamanda kendi Android arayüzü olan Google Now Launcher'ı Google Play Store'dan kaldırmayı düşünüyor.

Android'in şüphesiz en sevilen özelliklerinden biri açık kaynak kodlu olması nedeniyle telefon arayüzünün başlatıcılar sayesinde değiştirilmesi ve yüzlerce alternatif arayüzün Play Store'da bulunması.

Özellikle Google'ın Android One ve Nexus cihazlarında sunduğu basit, sade ve akıcı arayüzü Google Now Launcher tüm Android kullanıcıları tarafından Play Store'dan kurulabildiği için yoğun ilgi görüyor böylelikle de telefonundaki varsayılan arayüzü beğenmeyen ya da kasma gibi sorunlar yaşayan kullanıcıların derdine derman oluyor ancak görünüşe göre bu durum fazla uzun sürmeyecek.

Dünyanın önde gelen teknoloji yayınlarından The Verge, Google'ın yakın zamanda Google Now Launcher arayüzünü Play Store'dan kaldırabileceği haberini yayınladı. Söylenene göre Google arayüzünü tamamen yayından kaldıracak ya da Google Now Launcher'ı Play Store'dan kaldırarak yerine yeni akıllı telefonları için sunduğu Pixel Launcher'ı yayınlayacak.