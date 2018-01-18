Google SMS Uygulamasını Kullanması İçin Huawei İle Anlaştı

Google, yeni nesil RCS altyapısını kullanan ve SMS/MMS mesajlaşmayı bir adım öteye taşıması beklenen uygulaması için Huawei ile el sıkıştı.

Geçtiğimiz senenin Şubat ayında Google Messenger'ın yerini alan ve Hangouts'ın SMS altyapısını da bünyesinde barındıran Android Messages, Google tarafından tüm Android telefonlar için bir standart haline getirilmeye çalışılıyor. Bu bağlamda telefon üreticileriyle görüşmelerini sürdüren Google, en son olarak Huawei ile yeni telefonlarında standart SMS uygulaması olması konusunda anlaşmaya vardı.

Android telefonlarda hiçbir zaman bir iMessage göremeyeceğimiz aşikar; buna karşın benzer bir altyapıyı kullanan ve mesajlaşma alışkanlıklarını oldukça zenginleştirmesi beklenen RCS altyapısı Android telefonlarda fark yaratacak. Rich Communication Services'in kısaltması olan RCS altyapısı, akıllı telefonlar üzerinden Wi-Fi bağlantısı aracılığı ile SMS ve MMS göndermeye olanak sağladığı gibi, Whatsapp ve Telegram gibi yazılımlarda bulunan okundu göstergesi, grup oluşturma gibi ek özellikler de içermekte.

Google ile Huawei'nin bu konudaki işbirliğinin başlangıcı olarak, Huawei'nin bugünden itibaren ürettiği bütün telefonlarda standart olarak Android Messages bulunacak. Motorola, Sony, LG ve HTC gibi sağlam firmalarla daha önce anlaşan Google, bu kervana Huawei'yi de eklemişe benziyor. Peki sizler Android Messages'ı telefonunuzda denediniz mi? Denediyseniz nasıl buldunuz?