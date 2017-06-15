Google'ın yeni hizmeti Kıbleyi Bul ile kullanıcılar, artırılmış gerçekliği kullanarak Dünya'nın her yerinden Kıble'yi bulabilirler ve aralarındaki mesafeyi ölçebilirler.

Google, kullanıcıların Kıble'yi bulmalarını sağlayan Kıbleyi Bul hizmetini kullanıma sundu. Cihazınızdaki tarayıcılar ile erişebileceğiniz bu hizmet, hem telefondan hem de bilgisayardan çalışmaktan. Kıble bulucu, telefonlardaki GPS sistemiyle çalışıyor ve elbette herhangi bir ağa bağlı durumda olmalı.

Mobilin yanısıra, Web'den de erişebildiğiniz Kıble bulucu ile, bulunduğunuz konumla Kabe arasındaki mesafeyi de bir çizgi halinde gösteriyor. Kullanıcıların aradıkları nitelikte bir hizmet olan Kıbleyi Bul hizmeti, kullanıcıları şimdiden mutlu etmiş gibi gözüküyor.

Google'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika ürün pazarlama müdürü yaptığı açıklamada, insanların Ramazan aylarında bu tarz uygulamalara ihtiyaç duyduklarını ve arayış içinde olduklarını, Google'ın da bu yüzden böyle bir hizmet geliştirdiğini dile getirdi.

Hizmetin kullanımı oldukça kolay. Buraya tıklayarak, Kıbleyi Bul hizmetine gidebilirsiniz.