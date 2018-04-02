Google kırsal alanlardaki öğrencilerin, otobüslerde geçirdikleri uzun süreyi değerlendirmeleri ve ödevlerini yapabilmeleri için otobüsleri Wi-Fi ile donatıyor.

Kırsal bir alanda yaşıyorsanız ve okula gidip gelmeniz uzun süreler alıyorsa, Google bu işe bir el atıyor. Bu uzun sürede öğrencilerin ders çalışabileceğini ve test çözebileceğini düşünen Google, zaman kaybı yaşanmaması için otobüsleri kablosuz internet ağı ile donatmaya karar verdi. Yöntem sayesinde, okul saatleri dışında da ders çalışabilecek olan, kırsal alan öğrencileri durumdan oldukça mutlu.

Şu an için pilot bölge olan Colorada’daki Deer Trail bölgesinde başlayan uygulama yakın zamanda 16 ekstra okul bölgesini de kapsayacak şekilde genişletilecek. Her şeyin yolunda gitmesi ve durumun faydası olması halinde yıl sonunda binlerce öğrenci için yaklaşık 1,5 milyon ölü saat, faydaya dönüşmüş olacak.

Durumun kötüye kullanılacağını ve öğrencilerin oyun oynayabileceğini sanıyorsanız, Google’ın bu konuda gerekli kısıtlamaları getirdiğini söylemek isteriz. Uygulama kapsamında öğrenciler yalnızca ders içerikleri olan sitelere erişim sağlayabilecek. Kar amacı güdülmeyen uygulamada sadece öğrencilerin daha başarılı olması ve ödevlerini otobüste geçirdikleri süre içerisinde rahatça yapmaları hedefleniyor.

Google’ın başlattığı yöntem sayesinde öğrenciler belki de büyük şehirlerdeki çocuklar ile eşit şartlarda eğitim görme fırsatı yakalayabilecekler. Sizce Google’ın genişletmeyi planladığı bu durum nasıl sonuçlanır? Yöntemi siz nasıl buldunuz?