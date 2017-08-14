Google Kişiler, Android 5.0 ve Üzeri için İndirilebilir

Google'ın kendi akıllı telefonlarına özel sunduğu bazı uygulamalar yavaş yavaş tüm Android telefonlara yayılıyor.

Pixel ve Nexus akıllı telefonların en büyük özellikleri arasında hep Google'ın en iyi ve en yeni uygulamalarına erişimi olması sayılmıştır. Sanıyoruz ki bu durum artık değişiyor.

Google'ın rehberinizi yönetmek için sahip olduğu uygulama Google Kişiler, şimdiye kadar Nexus ve Pixel cihazlarının standart rehberiydi ve sadece onların kullanımına açıktı. Yeni 2.1.2.164543808 kodlu güncellemeyle birlikte bu engeli kaldıran Google, Android 5.0 Lollipop ve üzeri yüklü cihazların hepsini bu uygulamayı kullanabilir yaptı.

Google Kişiler uygulaması üreticilerden çıkan rakiplerininki kadar özellik yüklü olmasa da (Bkz. Xiaomi, Samsung) temizliği ve akıcılığıyla bir çok kullanıcıyı tatmin edecektir. Materyal dizayna sahip olan ve birden fazla Google hesabının kişileri arasında geçişe izin veren uygulama aynı zamanda Facebook Messenger, WhatsApp gibi uygulamaların konuşma geçmişini de gösterebiliyor.

Şuan Play Store üzerinden dağıtılmaya başlanan güncellemeyle birlikte sayfaya girerek indirme işlemini gerçekleştirebilmelisiniz. Eğer olmuyorsa buradan APK dosyasını indirerek telefonunuza kurabilirsiniz.