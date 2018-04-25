Facebook, hepimiz hakkında birçok bilgiye sahip ancak her şeyimizi bilen tek şirket değil. Gündelik hayatta en çok kullandığımız tarayıcı Google da kişisel verilerimize çok rahat erişebiliyor.

Temel kişisel bilgi söz konusu olduğunda Google da en az Facebook kadar çok şey biliyor. Bu tür şirketlere normal miktarda bilgiler verdiğimizi düşünüyoruz, ancak bir düşünün Google ya da Facebook, cinsiyetinizi, yaşadığınız yeri, sosyal çevrenizi, yaşamak için ne yaptığınızı ve genel ilgi alanlarınızı biliyor.

Her iki platformun da sizin hakkınızda bu tür bilgileri bilmesini istemiyorsanız, bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yok. Hesabınızı silmek bile işe yaramaz. Facebook, kullanıcı olmayanlar için 'gölge profiller' oluşturur ve The Wall Street Journal'a göre Google da muhtemelen aynı şeyi yapıyor.

Google Harita ve Android Kişisel Bilgilerimizi Daha Korunmasız Bir Hale Getiriyor

Bir Android telefon kullanıyorsanız eğer Google, tüm arama geçmişinize, mesajlarınıza erişebilir. Google'ın tüm bu verileri saklayıp saklamadığı belli değil, ancak bazı durumlarda şirket bilgilere erişim sağlayabiliyor.

Google'ın Facebook'u rahatça geçtiği bir alan: konum takibi. Google Maps'ın popülerliği sayesinde şirket, bulunduğunuz hemen hemen her yeri kolayca takip edebiliyor. Bu durum için, Google Harita geçmişinizi kontrol edebilir ya da kapatmak için Google ayarlarınıza girmeniz gerek.

Arama geçmişiniz ve video geçmişiniz (YouTube da dahil) Google'ın daha fazla veriye sahip olmasını sağlar. YouTube arama geçmişinize buradan erişebilirsiniz. Size tavsiyem, YouTube arama geçmişini de kapatmanız ancak güvenliğinizi ne kadar korumanıza yarar orası meçhul.