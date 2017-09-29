Google, Kişiselleştirilebilir Arama Widget'ını Test Ediyor!

Arama motoru devi Google, Android telefonlarda bulunan arama widget'i için kişiselleştirilebilir özellikler test ediyor.

Google’ın arama çubuğu widget’i Android kullanıcılarını ikiye bölmekte. Bazı kullanıcılar çok faydalı olduğunu düşünürken bazıları ise ekranda gereksiz yer kapladığını düşünür.

Görünüşe göre Google, arama çubuğunu daha ilgi çekici bir hale getirmek istiyor. 9to5Google tarafından ortaya çıkarılan bir özellik, Google’ın kişiselleştirilebilir arama çubuğunu test ettiğini ortaya çıkardı.

Yeni arama çubuğunda kişi isteğine göre Google logosunu değiştirebiliyor, çubuğun şeffaflığını ayarlayabiliyor, rengini ve şeklini değiştirebiliyor. Özellikleri belki devrimsel bir değişiklik sunmuyor olabilir, fakat Android’in doğasında bulunan kişiselleştirmenin çoğu kullanıcı tarafından kullanılan arama çubuğunda da var olacak olması güzel bir gelişme.

Yukarıdaki videoda da gördüğünüz gibi yeni arama çubuğu tamamlanmış gibi duruyor. Dolayısı ile Google, yakın zamanda bir güncelleme ile tüm kullanıcılara kişiselleştirmiş arama çubuğunu sunabilir. Fakat elimizde kesin bir yayınlama tarihi olmadığını belirtmemiz gerekiyor.