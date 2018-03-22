Google, Kadınları Oyun Geliştirmeye Teşvik Ediyor

Google, medyaya bildirdiği son duyurusunda, kadın oyun geliştiricileri desteklemek için bir yarışma yapacağını belirtti.

Sektöre kattığı sayısız yenilikle ve çalışanlarına sağladığı mükemmel olanaklarla tanınan Google, bu kez bir sorumluluk projesi çatısı altında kadın oyun geliştiricilerin sektördeki yerinin önünü açmak istiyor. Sadece kız çocuklarının ve genç kızların katılabileceği yarışmanın kazananı ise, Girls Make Games Yaz Kampı'nda burslu olarak eğitim, 10.000 Dolarlık kolej bursu ve geldiği okulun teknoloji programı için 15.000 Dolar’lık burs gibi ödüller bekliyor olacak.

STEM programını destekleyen; çocukları ve genç kızları STEM konseptini gerçek hayata uygulamak için teşvik eden Entertainment Software Vakfı işbirliği ile gerçekleşecek olan bu eğlenceli yarışma şimdiden büyük ilgi uyandırmışa benziyor.

Google ekibi, yarışmanın amaçlarını şu sözlerle açıkladı; ‘Amerika’daki kadınların %43 ünde cep telefonu mevcut bu oran erkeklere kıyasla %5 oranında daha yüksek, bize göre kadınların baskın olduğu bir sektör daha faza kadın oyun geliştiricisini hak ediyor. Böyle bir oluşumun önünü açarak bu tür bir mesleğin cinsiyet skalasını arttırmak herkes için en iyisi olacaktır.”