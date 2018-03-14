Google, Kripto Paralarla İlgili Bütün Reklamları Yasaklıyor!

Teknoloji devi Google, en büyük gelir kaynaklarından birisi olan reklamlar üzerine bir yasaklama haberiyle güne başladı. Şirket, artık kripto paralarla ilgili ICO, borsa veya danışmanlık hizmetleri dahil hiçbir reklamı yayınlamayacağını açıkladı.

Yeni bir kripto para biriminin piyasaya girmeden önce güven kazanabilmesi için adını insanlara duyurması gerekiyor. Bunun için çeşitli kampanyalar düzenleyen girişimciler, verdikleri ufak miktarlarda ödüllerle insanların sosyal medyada kendi birimlerini duyurmalarını istiyorlar. Bu sisteme kripto para dünyasında “Airdrop” adı veriliyor.

Ancak kripto paralar için en önemli tanıtım aracı, milyarlarca insanın kullandığı Google. Burası aynı zamanda kripto para borsalarının, yatırım danışmanlarının da oldukça sık tercih ettiği bir reklam aracı. Küreselleşmiş hemen hemen her ticari girişim, Google reklamlarından faydalanıyor.

Facebook’un bu yıl başında yaptığı benzeri bir hareketle Google, güne kripto paralarla ilişkili her reklamın yasaklanacağı haberi ile başladı. Artık Google üzerinden arama yapıldığında kripto para birimleri, cüzdanları, ticari borsaları, danışmanlık hizmetleri gibi içerikleri reklam içeriklerinde göremeyeceğiz.

Google’ın sürdürülebilir reklam politikalarından sorumlu olan müdür Scott Spencer, CBNC’ye verdiği açıklamayla da haberleri doğruladı. Mali hizmet ve reklam şartlarının sürekli olarak güncellendiğini de sözlerine ekleyen Spencer, hizmetleri iyileştirmek için çalışmalara devam ettiklerini yineledi.

Muhtemelen bu girişimin ardında, piyasaya yeni çıkan yüzlerce kripto paranın, insanları dolandırmaya yönelik olmaları yatıyor. Gün geçtikçe ufak yatırımcılardan binlerce dolar sömüren bu sahte sistemler, bir anda kapatılınca yatırımcı mağdur oluyor. Google ise bir kripto paranın gerçek olup olmadığını verilen reklamlar öncesinde anlayamıyor. Yani bir nevi kürek tutmuş gibi oluyor.

Scoott Spencer, Haziran 2018 itibariyle uygulanacak yasak hakkında “Gelecekte kripto paraların ne şekilde olacaklarını bilmemizi sağlayan kristal bir küremiz yok. Ancak biz son derece dikkatli yaklaşılması gereken bir alan olduğunu, tüketicilerin zarar görme ihtimallerini gördük” açıklamasında bulunuyor.

Kripto paralar hala yatırımcı çeken ve sıkı takip edildiğinde kazandıran bir yatırım alternatifini oluşturuyorlar. Geçiş döneminde olduğumuzdan bir düzensizlik hakim. Bu sistemler arasında dolandırıcılık yapan yüzlerce kripto para gördük.

Google’ın bağlı olduğu ana şirket Alphabet, gelirinin kabaca %84’ünü reklamcılıktan elde ediyor. Bu nedenle tüm sistemin güvenli olması, reklam verenler ve tüketiciler açısından son derece önemli.