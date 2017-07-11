Google, Kullanıcılarına En İyi Torrent Sayfalarını Öneriyor!

Google, sayfanın en üstünde liste halinde en iyi torrent sayfalarını gösteriyor. Google'ın listesinde genelde korsan paylaşımları ile anılan sayfalar da bulunuyor.

Google’ın Torrent sitelerine karşı tutumunu az çok biliyorsunuzdur. Korsana karşı olduğu gerekçesiyle Torrent sitelerini ortadan kaldırmayı hedefleyen Google’da çok garip bir duruma rastlandı. Google’ın yabancı arama seçeneğine “Best Torrent sites” yazdığınızda, popüler aramalarda yer verdiği kaydırma seti ortaya çıkıyor. Google’ın torrent sitelerine karşı uyguladığı sert politikanın arama yönünden pek etki etmediğini görüyoruz.

Google’ın sunduğu listeye baktığımızda 1227X, Rarbg, IsoHunt, The Pirate Bay gibi son derece ünlü torrent siteleri ortaya çıkıyor. Normalde Google’ın yıldızının barışık olmadığı torrent siteleri için çıkan kaydırma çubuğunu bu olayın ortaya çıkmasından sonra görmeyebiliriz, çünkü normalde bu arama sonuçları popüler olanlardan seçiliyor. Yani Google robotları bu listeleri kendisi yapıyor.

Aslında Google’ın Torrent sitelerine karşı tutum almasının ardında bazı sebepler var. Korsan film ve dizilerin yayınlandığı torrent siteleri normal olarak en büyük darbeyi Hollywood’a vuruyor. Hollywood da bu sayfaların en büyük ulaşım kaynakları olan Google’a sitem ederek bu sayfaları engellemesini istiyor. Google’ın torrent siteleri ile ilgili kararının ne olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.