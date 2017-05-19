Google’la Anlaşan İŞKUR, Türkiye’de YouTuber Yetiştirecek!

Google ile işbirliği yapan Türkiye İş Kurumu, gençlere yeni gelir kapısı yaratmak adına YouTuber’lık eğitimlerine başladı. Kurum, görüntü sayısı yüksek olan YouTube kanallarının aylık kazancının 30 bin TL’ye kadar çıkabildiğini söylüyor.

YouTube, dünyanın en büyük video platformu olmasının yanı sıra özellikle de gençler arasında en ciddi para kazanılan platform haline gelmeye başladı. Bu anlamda önemli bir adım ayan İŞKUR, Google ile işbirliği yaparak YouTuber’lık eğitimleri vermeye başladı. Türkiye’de bu anlamda abone sayısı 2 milyonu geçmiş genç YouTuber’lar ve Webtekno gibi kurumsal bazda 1.5 milyonu geçen kanallar da bulunuyor.

"Türkiye İçin Dijital Dönüşüm Hareketi" kapsamında gençlerin dijital becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen İŞKUR’un Genel Müdürü İsmet Köksal, Google Türkiye ofisi ile yapılan toplantıda dönüşüm hareketiyle ilgili bir planlama yaptı. Öncelikle Bursa, Kayseri, Van, Gaziantep, Samsun ve Antalya'da gençlere yönelik başlatılan eğitimler ile yeni iş olanaklarının oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye’deki üniversitelerde irtibat noktaları aracılığı ile girişimcilik eğitim programından yararlanan gençlere "dijital girişimcilik", "Nasıl YouTuber olunur?" gibi eğitimler veren Google, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa'da da girişimcilik eğitim programından yararlanan gençlere de dijital girişimcilik konusunda eğitimler veriyor.

Google’ın gelirinin 4 milyar doları yalnızca YouTube’dan geliyor ve son açıklanan verilere göre mobil cihazlar üzerinden video görüntüleme oranı, her yıl 2 kat olacak şekilde artıyor.

Webtekno ekibi olarak 2014'ün sonlarında bu konuya değinmiş ve YouTube'dan nasıl para kazanılacağına dair bir içerik hazırlamıştık. Biraz nostalji ve biraz da bilgi tadında aşağıya bıraktığımız videoya göz gezdirebilirsiniz.