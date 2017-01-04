Google’ın Bağımlılık Yaratacak Yeni Harita Oyunu: Land Lines

Zach Lieberman ve Matt Felsen, Google Veri Sanatları birimiyle bir araya gelerek ortaya eğlenceli bir oyun çıkardılar.

Google’ın Haritalar servisini bilmeyen yoktur. Zach Lieberman ve Matt Felsen, Google Veri Sanatları birimiyle de bir araya gelerek Land Lines adında eğlenceli ve bağımlılık yaratacak bir oyun geliştirdiler. Bilgisayar görme teknolojisi kullanılarak geliştirilen oyun, Google’ın veri bankasında bulunan uydu haritalarıyla kullanıcıların çizdiği çizgileri eşleştirmesiyle başlıyor.

Şuradaki siteye tıkladığınızda karşınıza hemen sol üst köşede ‘Draw’ (çiz) ve ‘Drag’ (sürükle) bölümleri çıkacak. Hem masaüstünde hem de mobilde oynanabilen oyunda öncelikle Draw bölümüne gelip farenizle ya da parmağınızla rastgele bir çizim yapıyorsunuz. Daha sonra karşınıza Google Haritalar’ın veri tabanında bulunan, çizdiğiniz şekle benzer bir bölgeye ait harita geliyor. Bu haritalar, dünyanın herhangi bir bölgesine ait olabilir. Ne kadar çok farklı şekil çizip harita elde ederseniz, oyun o kadar daha eğlenceli hale gelecek. Zira elde ettiğiniz bu haritalar hafızaya alınıyor ve sol üst kısımda bulunan Drag’a basıktan sonra farenizle ya da parmağınızla sürükleyerek bir yol oluşturmanızı sağlıyor. Örneğin Türkiye’deki bir otoyol, Kanada’daki benzer bir yolu takip ederek arkasına ekleniyor.

Eğer mobil internet kullanıyorsanız oyunu Wi-Fi bağlantısına geçtiğinizde oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü göründüğü kadarıyla (loading bayağı uzun sürüyor) biraz fazla veri depoluyor.