Google, Lenovo ortaklığı ile geliştirilen ilk bağımsız VR gözlüğü olan Mirage Solo'yu CES 2018'de tanıttı. Herhangi bir telefon ya da bilgisayar gerektirmeyen gözlük, 7 saate kadar kullanım süresi vaat ediyor.

Oculus’un bağımsız VR seti Oculus Go’nun üretimi için Xiaomi ile anlaştığını açıklamasının ardından şimdi de Google, ilk bağımsız Daydream VR gözlüğü olacak olan Mirage Solo için bir başka Çinli teknoloji şirketi Lenovo ile iş birliğine gittiğini açıkladı.

Mirage Solo’nun en önemli özelliği tamamen bağımsız bir VR gözlüğü olması. Bu da kullanmak için bir akıllı telefona ya da bilgisayara ihtiyacınız olmayacağı anlamına geliyor. Ayrıca Google’ın WorldSense teknolojisi sayesinde cihazda herhangi bir sensör de bulunmuyor.

Teknik özelliklerine bakmak gerekirse Mirage Solo’nun 6DoF görünüme sahip 5.5 inç QHD bir ekranı bulunuyor. 6DoF, kullanıcının yalnızca ön, arka, sağ, sol hareketlerini değil, x,y,z üç boyutlu düzlemindeki tüm hareketlerini algılayan bir sistem.

Bunun dışında cihaz, gücünü Snapdragon 835 işlemciden alıyor. 4GB RAM ve 64GB depolama alanı bulunan Mirage Solo, 4000mAh bataryası ile 7 saate kadar kullanım sunuyor. Bir uzaktan kumandası bulunan cihaz, Google’ın tüm VR içeriğine, uygulamalarına ve YouTube’a erişebilecek.

Mirage Solo’nun belki de tek kötü yanı dahili bir kulaklığının olmaması. Fakat kendi kulaklığınızı takmanız için bir 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor. Lenovo’nun açıklamasına göre Mirage Solo bu yılın ikinci çeyreğinde 400 doların (1100 TL) altında bir fiyatla satışa çıkacak.