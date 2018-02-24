Google Lens Daha Fazla Android ve iOS Cihaza Geliyor!

Etraftaki bölge işaretlemelerini, yazıları ve görselleri işaretleyerek tanımlayan ve gerekli bilgileri bulmanızı sağlayan Google Lens, Google Fotoğraflar ile birlikte daha fazla Android ve iOS cihaza gelecek.

Google Lens 2017'de tanıtıldığında aslında çok az sayıda akıllı telefonda, Google Asistan ve Google Fotoğraflar'ın yanında gelen bir özellikti. Çektiğiniz fotoğraflardaki yer işaretlerini, yazıları ve görselleri okuyup bunlara uygun internette sonuçlar bulmanızı sağlayan uygulama, gelişmeye devam ediyor. Şimdi de Google tarafından, Google Lens'in daha fazla Android ve iOS cihaza geleceği açıklandı.

Aslında Android One, Pixel ve Nexus cihazlara özel olan Google Fotoğraflar bildiğiniz gibi çoklu platformlu bir uygulama haline getirilmiş ve diğer Androidli cihazlara ve hatta iOS cihazlara uygun bir hale getirilmişti. Ancak içerisindeki Google Lens özelliğinin uygulamanın tüm versiyonlarına çıkıp çıkmayacağı bilinmiyordu. Dün Google'ın ARCore tanıtımından sonra Google, "Google Lens" özelliğinin Google Fotoğraflar uygulamasının tüm versiyonları ile birlikte geleceğini açıkladı.

Normalde daha önce Google Glass uygulaması ile denenen aynı konsept, aslında Google Lens kadar etkili çalışmıyordu. Bunun en büyük sebebi de hem arttırılmış gerçeklik için bu kadar güçlü işlemcilerin üretilmemesiydi hem de farklı özelliklerde değişebilen Android cihazların işlemcilerine optimizasyon yapamamasıydı. Sonuç olarak işlemci teknolojisinin de gelişmesiyle birlikte Google bu sorunu çözmüş gibi gözüküyor.