Google Lens, Google Asistan'a Geliyor

Google'ın kamerayla tanımlama arayüzü Google Lens, Pixel 2 ve Pixel 2 XL'da Google Asistan'ın gücüyle birleşiyor.

Google Lens'i eğer bilmiyorsanız, Google Fotoğraflar uygulamasına bağlı çalışan çok güzel bir uygulama. Çektiğiniz fotoğraflardaki tanımlayabildiği bilgileri ayrıştıran ve bunlarla arama yapmanızı sağlayan uygulama, bir dönemler Google Glass'ın uygulamaya dönüşmüş versiyonu içerisinde gizliydi. Bir süredir bu teknoloji için doğru yeri arayan Google, sonunda bulmuş gibi gözüküyor.

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL kullanıcılarının bildirdiğine göre, Google Lens özelliği şimdi de Google Asistan ile birlikte çalışıyor. Zaten bir sürü özelliğe bir arada ulaşabileceğiniz geniş arayüz aslında eksiğini de tamamlamış oldu. Şimdilik sadece Pixel kullanıcılarına gelmiş olsa da, ileride içinde Google Asistan kurulu tüm Androidli cihazlara geleceği söylenen özellik ise Google Fotoğraflar'dakinden biraz farklı çalışıyor.

Google Asistan'ı kullanırken içerisine eklenen bir kamera tuşuyla aktif olan Google Lens, kamera arayüzünü açıp siz çekip yaptığınız anda, çektiğiniz fotoğraflardaki adresler, telefonlar, logolar gibi yazı ve görselleri ayrıştırıyor. Bu ayrıştırılanlardan istediğinizi istediğiniz yolla aramanızı sağlayan Google Asistan, bu sayede daha kesin bilgilere de ulaşmanızı sağlıyor. Ancak özelliğin şimdilik ne zaman yaygınlaştırılacağı ise bilinmiyor.