Kısa süre önce Android cihazlara Google Lens desteğini sunan Google, şimdi de iOS cihazlara Google Lens özelliğini getirdi.

Google, geçtiğimiz ay Mobil Dünya Kongresi’nde yaptığı açıklama ile Google Lens’i daha fazla cihaza sunacağını açıklamıştı. Google’ın bu vaadi birkaç gün önce gerçekleşmiş, Google Lens, Google Fotoğraflar uygulaması aracılığı ile Google Beta Programı’na kayıtlı Galaxy S8, S8+ ve S9 sahipleri için kullanıma sunulmuştu.

Google, görsel bir arama motoru gibi çalışan Google Lens’i şimdi de yine Google Fotoğraflar aracılığı ile iOS cihazlar için kullanıma sundu. Google Fotoğraflar’ın 3.15 ve üzeri sürümlerine sahip olan iPhone ve iPad sahipleri, bugünden itibaren önümüzdeki hafta boyunca Google Lens’in bir önizleme versiyonunu kullanabilecekler.

iPhone ya da iPad’inizde Google Lens’i kullanmak için öncelikle Google Fotoğraflar uygulamasını açın. Herhangi bir fotoğrafı seçtikten sonra düzenleme butonunun yanında yer alan Google Lens ikonuna dokunun. Google Lens, Google’ın yapay zeka ve bilgisayar vizyon teknolojilerini kullanarak fotoğrafı analiz edecek ve bilgileri size gösterecektir.

Google Fotoğraflar üzerinden Google Lens’in önizleme sürümünü test etmek için öncelikle iOS 9 ve üzeri bir Apple cihazına sahip olmanız gerekiyor. Ardından ise App Store’a giderek Google Fotoğraflar uygulamasını güncellemelisiniz. Google Fotoğraflar uygulaması 212.1MB boyutunda olduğundan eüer uygulama cihazınızda yüklü değil ise Wi-Fi ağına bağlanmanızı tavsiye ederiz.