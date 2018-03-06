Google Lens, Tüm Android Cihazlar İçin Kullanıma Sunuldu

Google'ın yapay zeka destekli yeni uygulaması Google Lens, artık tüm Android cihazlar için kullanılabilir durumda.

Geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan Google Pixel 2'nin en önemli özelliklerinden biri olan Google Lens, artık tüm Android cihazlar için kullanılabilir durumda. Google Fotoğraflar uygulaması üzerinden erişebileceğiniz özellik, çektiğiniz fotoğraflar hakkında çeşitli bilgiler sunuyor. Google Fotoğraflar uygulamanızı güncellediğiniz takdirde bu özelliğe sahip olacaksınız.

Google Lens'e erişmek için, Google Fotoğraflar uygulamasına girerek kullanmak istediğiniz fotoğrafı seçin. Silme ve düzenleme butonlarının arasında bulunan Lens butonuna tıkladıktan sonra fotoğrafınız taranacak ve ardından gerekli bilgileri size sunacak. Google Lens binaları, şehirlerin sembol yapılarını, marka logolarını, yazıları, filmleri ve hatta kedi/köpek türlerini bile tanıyabiliyor.

Bunun dışında, Google Asistan üzerinden Google Lens'e erişebilecek telefonlar MWC 2018'de görücüye çıktı. Samsung, Huawei, Motorola, LG, Nokia ve Sony'nin yeni cihazları direkt olarak Google Asistan üzerinden bu özelliği kullanabilecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Google Lens, faydalı olabilecek bir uygulama mı?