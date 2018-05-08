Google Lens, Telefonların Kamerasına Yerleştirilecek

Geliştirici konferansında, Lens uygulaması için yenilikler duyuran Google, uygulamayı tüm Android cihazların kamera uygulamasının içine yerleştireceğini açıkladı.

Google, bugün Google Lens'in beta sürümü ile piyasaya çıkacağını duyurdu. Yeni sürüm, Google Fotoğraflar yerine kamera uygulamasının içine yerleştirilecek ve önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak. Son güncellemenin bir parçası olarak, Google Lens, Google Pixel 2 ve LG 7 ThinQ cihazları dahil olmak üzere 10 farklı Android cihazının dahili kameralarına yerleştirilecek. Böylece ayrı bir uygulama açmanız gerekmeyecek. Ayrıca, kameranızın tıklamadan önce bile gördüklerini analiz edecek gerçek zamanlı bir bulucusu da olacak. Telefonunuzu bir müzisyenin posterine yönlendirirseniz, Lens bir müzik videosu oynatmaya da başlayabilir.

Görüntü tanıma aracı, kullanıcılara kitap, bina ve sanat eseri gibi şeyler hakkında daha fazla bilgi verebilir. Bir fotoğraf çekersiniz ve sistem daha fazla ayrıntı sağlamak ve ilgili arama etiketlerini bulmak için makine öğrenimi yoluyla pikselleri işleyecektir. Google'ın bu yeni güncellemeyle kullanıcılar üzerinde daha fazla gözü olacak. Sadece kıyafetleri tanımlamak yerine, markayı veya stili tanıdığı takdirde, size zaman zaman alışveriş bağlantıları da sunacak. Objektif artık kelimeleri de tanıyabilir, böylece gerçek dünyadan kopyalayıp yapıştırabilir ve Google Çeviri Görüntüsünün sahip olduğu benzer bir şekilde işleyebilir.

Google Lens'i kamera uygulamalarına dahil eden 10 Android cihaz ise LGE, Motorola, Xiaomi, Sony Mobile, HMD / Nokia, Transsion, TCL, OnePlus, BQ, Asus ve Google Pixel olacak. Bakalım yeni Google Lens, cihazlarda nasıl bir performans sergileyecek.