Simetri takıntısı olanların eleştirdikleri logonun savunmasını yapan Google, konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Internet aleminin mükemmeliyetçileri, Google’ın ‘G’ ambleminin ne denli kusurlu olduğuna vurgu yapıyorlar. Hatta o denli ileri gidiyorlar ki, sorunun sadece ‘G’ olmadığını, aynı zamanda Chrome’un arama kutusundaki bir çubuğun da sorunlu olduğunu söylüyorlar. Her ne kadar logo daha 2 yıl önce tasarlanmış olsa da, internet alemi Google’ın görsel kararlarının sorgulandığı bir mecra haline geldi. Ama aslında bu tasarımların ardında oldukça basit nedenler var.

“Google logosu her zaman içi basit, sıcak ve cana yakın bir stile sahip olmuştur. Geometrik şeklerin matematiksel netliğini, okul kitaplarındaki harf baskısının çocuksu basitliğiyle bir araya getirerek bu kaliteyi ortaya koymak istedik” diyor firma konuyla ilgili olarak.

“Son aşamada elde edilen logo tasarımı, tüm yeni dijital anlayışlara maksimum oranda uyum sağlayacak şekilde farklı büyüklükler ve ağırlıklar doğrultusunda kapsamlı olarak test ediliyor. Sans-serif harf karakterinde oluşturulan logo, çok renkliliğin beraberinde getirdiği neşeli havayı sağlıyor” denilen bir açıklamada Google’ın her zaman sıra dışı olmaya çalıştığı belirtiliyor.

Bu açıklama her ne kadar mükemmeliyetçileri tatmin etmeyecek olsa da, bakalım siz bu konuda ne düşüneceksiniz.

Google’ın logosu bazı mükemmeliyetçileri tahrik eder.

Bunun üzerine mevzuya el atarak toparlamaya çalışırlar

Fakat birileri Google’ın görsel kararlarını sorgularken

Mesela logonun asimetrik biçimini

Değişken kalınlık oranlarını

Ve diğer çok da göze çarpmayan hataları

Aslında bunların ardında çok basit nedenler vardır

“Google logosu her daim basit, canayakın ve sıcakkanlı bir stile sahip olmuştur”

“Geometrik şekillerin matematiksel netliğini, okul kitaplarındaki harf baskısının çocuksu basitliğiyle bir araya getirerek bu kaliteyi sağlamak istedik”

“Son aşamada elde edilen logo tasarımı, tüm yeni dijital anlayışlara maksimum oranda uyum sağlayacak şekilde, farklı büyüklükler ve ağırlıklar hesaba katılarak, kapsamlı olarak test ediliyor.”

“Sans-serif harf karakterinde oluşturulan logo, çok renkliliğin beraberinde getirdiği neşeli havayı sağlıyor” denilen bir açıklamada, Google’ın her zaman sıra dışı olmaya çalıştığı belirtiliyor.

Bu açıklama her ne kadar mükemmeliyetçileri tatmin etmeyecek olsa da, bakalım siz bu konuda ne düşüneceksiniz.