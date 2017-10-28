Google Lokasyon Değiştirmeyi Sınırlıyor

Google bugünden itibaren, hangi alan adıyla Google'a girildiğine bakılmaksızın lokasyona göre arama sonuçları vereceğini duyurdu.

Bunun ne anlama geldiğini şöyle açıklayabiliriz. Mesela Türkiye'nin Google alan adı, google.com.tr İngiltere'nin ise google.co.uk, yani kullanıcılar hangi alan adından arama yaparsa yapsın lokasyonuna göre sonuçlara ulaşacaklar. Google, lokasyona bağlı arama sonuçlarının doğru bilgi vermesi açısından çok önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Google bugün, mobil web, iOS için Google uygulaması ve masaüstü arama ve Haritalar'da lokasyon değiştirmeyi kısıtladıklarını açıkladı.

Yayınlanan bir blog yazısıyla duyurulan güncelleme için "Artık bulunduğunuz yere karşılık gelen ülke hizmeti varsayılan olarak alacaksınız" denildi. Açıklamada "Avustralya'da yaşıyorsanız, Avustralya için ülke hizmetini otomatik olarak alırsınız, ancak Yeni Zelanda'ya gittiğinizde sonuçlarınız Yeni Zelanda için ülke hizmetine otomatik olarak geçecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ancak yine de başka bir ülke alan adıyla arama yapmak istiyorsanız bir çözüm var. Google, başka bir alan adıyla arama yapmak isteyenlerin tarayıcı ayarlarından lokasyon değişikliği yapmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca artık sol alt köşede Google'ı hangi ülke alan adıyla kullandığınız da görülecek. Google'ın yalnızca Google Arama ve Haritalar hizmetlerini etkileyecek güncellemesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce işler daha da zorlaşacak mı?