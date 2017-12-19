Google Maps Arabası ile Microsoft Bing Arabası Karşılaşırsa

Bildiğiniz üzere sokak görüntülerinin 360 derecelik görüntüleri hem gezici insan ekipleri, hem de tepesinde büyük kameralar bulunan araçlarla kaydediliyor. Microsoft Bing'in arabası ile Google'ın arabası karşılaşınca ortaya enteresan bir sonuç çıkmış.

Plymouth, Minnesota'da yaşanan enteresan bir tesadüf sonrası, haritaları için kamera kaydı alan iki büyük devin aracı birbirlerinin görüntüsünü kaydetmişler. Muhtemelen o sırada fark edilmiş olsa, araçların tekrardan kayıt alacağı bu durum daha sonradan ortaya çıkmış.

Yaşanan bu tesadüf sonrası iki şirketin tavrı farklı olmuş. Google, Microsoft Bings aracını kaydedilen görüntüde hiçbir şey yokmuşçasına kullanmaktan çekinmemiş:

Buna karşın Microsoft, çekilen görüntüde Google Maps arabasını garip bir beyaz dikdörtgenle sansürlemeyi tercih etmiş:

Yukarıda ekran görüntülerini paylaştığımız tesadüfü kendi gözlerinizle görmek isterseniz, Google Maps görüntüsü için buraya, Microsoft Bings görüntüsü için de buraya tıklayabilirsiniz.