Google Maps’e Güvendi, 2 Gün Çölün Ortası Mahsur Kaldı!

Google'ın Haritalar uygulamasının yol tarifiyle bozuk bir yola giren adam, çölde ölmek üzereyken son anda kurtarıldı.

55 yaşındaki Mick Ohman, Arizona Crown King'da güzel bir öğle yemeği yemeyi hayal ediyordu. Maalesef teknoloji, az kalsın Mick'in bir daha hiç öğle yemeği yiyemeyecek olmasına neden olacaktı.

Google Haritalar, Mick'i trafiğe sokmamak için bir alternatif güzergah belirledi. Ancak yeni yol taşlıktı ve Mick'in arabası bu yol için uygun değildi. Bir süre ilerledikten sonra aracı bozulan Mick, yarım şişe su, iki bira, bir adet bozuk sandviç ve bir paket krakerle Arizona çölünde mahsur kaldı.

İlk günün ardından gıdası tükenen adam kurtulamayacağını düşündü ve bulunduğunda sevdiklerine gösterilmesi için bir video çekti.

Suyu biten ve sıcağın etkisiyle ciddi susuzluk çeken Mick, en sonunda dayanamayarak kendi idrarını içmeye karar vermiş ve beklediği kadar kötü olmamasına şaşırmış. İkinci gün susuzluğunu giderebilmek için arayışa çıkan adam, küçük bir akarsu bulmuş. Şu ana kadar içtiği en tatlı suyun o olduğunu ve midesi bulanana kadar içtiğini söyledi.

Belki bir helikopter gelir umuduyla taşlarla yere H harfi yapan adam bir de yardım fişeği atmış fakat fişek yanmamış.

İkinci günün sonunda yardım bulmak için aracından uzaklaşan adam, doğa bisikletçisi Troy Haverland ile karşılaşmış. Nick'e hemen yardım eden Troy, onu en yakın yardım birimlerine götürmüş.

Kurtarıldıktan sonra yerel medyaya röportaj veren Nick, ''İnsanlar hata yapabilir, ıssız bir yere gidecek kişiler hazırlıklı olmalı ve tek başlarına yol çıktıklarını yakınlarına bildirmeliler.'' dedi ve ekledi, ''Benim hikayem belki başka birinin dikkatli olması için yardımcı olabilir.''