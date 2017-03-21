Google Maps'e Arabanızı Park Ettiğiniz Yerini Bulma Özelliği

Özellikle büyük metropol alanlarında hiç bilmediğiniz bir yerin kilometrelerce ötesine park edebilme durumları bulunuyor. Böyle durumlarda, arabanın yerini unutmamak için Google Maps'e bir işaret bırakmanız yeterli olacaktır.

Dünyada ve ülkemizde çok büyük sorunlar var. Özellikle metropol dediğimiz İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin baş belası haline gelen araba park etme sorunsalı, bir gezmeye çıktığınızda daha fazla hissedilen bir sorun haline geldi. Aracımızı ara sokaklara ya da devasa park alanlarına park etmemize sebep olabilen bu durum, üzerine bir de uzun süreli bir eğlence aktivitesinin ardından iyiden iyiye işkenceye dönüşebiliyor.

Buna çok iyi bir çözüm üreten Google, GPS bilgilerinizi öngörerek Google Maps üzerinde bir park alanı(P) yaratmanızı sağlayacak. Bu sayede telefonunuzda yer alan Google Maps yardımı ile rahatlıkla arabanızı rahatlıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda arabayı saatli bir garaja park ettiğinizde “P” ibaresini arabanın yanına bıraktıktan sonra bir sayaç ekleyebilir, bu sayede park sürenizin ne kadar kaldığını öğrenebilirsiniz. Yine Google Maps üzerinde park ettiğiniz yeri görmek için bir fotoğraf çekebilir ve görsel hafıza yoluyla arabanızın yerini bulabilirsiniz.

Açıkçası, özellikle metropolde yaşayan insanların bu yeni özelliği fazlasıyla kullanacağını düşünüyorum. Eğer telefonunuzda Google Haritalar 9.49 yok ise buraya tıklayarak içerisinde Park etme özelliğinin olduğu sürümü indirebilirsiniz. Bu yeni sistem hakkında sizin düşünceleriniz neler? Sizce Google’ın bu yeni hamlesi ne kadar kullanışlı?