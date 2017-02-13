Google Maps İçin "Yapılacaklar Listesi" Özelliği Duyuruldu

Google Maps için yolculuk programları ve ölmeden önce yapılacaklar listelerini harita haline getirmeye ve bunları başkalarıyla paylaşmaya imkan tanıyan yapılacaklar listeleri özelliği duyuruldu.

Google, bugün Google Maps’e potansiyel yolculuk programları veya ölmeden önce yapılacak listelerini harita haline getirmenize olanak tanıyan ve daha sonra onları arkadaşlarınızla paylaşmanıza olanak sağlayan yapılacaklar listelerini duyurdu. Bu özellikle birlikte, ilgi alanlarını ararken “kaydet” tuşuna basarak doldurabileceğiniz favoriler ve gitmek istenilen yerler gibi bazı ön ayarlı listeler kullanıma sunuluyor.

Tabii ki, mevcut listelerin yanı sıra, yeni listeler de oluşturabiliyorsunuz. Yan taraftaki menüden “mekanların” bölümüne tıklayarak ve “kaydedilenler” sekmesine tıklayarak yeni liste açabiliyorsunuz. Listelediğiniz yerleri, haritanın üzerine yerleştirilmiş bir şekilde görebilir ve arkadaşlarınıza göndermek için paylaşılabilir bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Arkadaşlarınız “takip et” tuşuna bastıklarında ise liste onların haritalarında da görüntüleniyor ve listede yaptığınız herhangi bir değişiklik onlara da yansıyor.