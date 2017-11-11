Google Maps Sokak Görünümünü İyileştiriyor

Google Haritalar, sokak görünümü yeni sürümünde çok daha kapsamlı ve gerçekçi olacak.

Google yeni algoritması sayesinde sokak görüntülerindeki piksel kaymalarını düzeltecek. Google Pixel için kullanılan kamera modu ve Google Photos’un sihrini birleştirerek sokak görünümünü mükemmelleştirmeyi amaçlıyor.

Google Research Yazılım Mühendisi Mike Krainin ve Google'daki Makine Algılama Araştırma Bilim İnsanı Ce Liu, bu hafta yaptığı çalışmalar hakkında konuştu. Krainin, "Daha sorunsuz Street View görüntüleri sunmak için optik akış temelli yeni bir algoritma geliştirdik ve algoritma, görüntü içinde çakışan her girdi görüntüsünü inceleyip bu bölgeleri hizalamayı amaçlıyor." dedi.



İyileştirme çalışmaları sonucunda ufak hatalar kalsa da, iyi hizalanan bu görüntüler insan gözü tarafından fark edilemeyecek kadar az olacak. Google bu proje üzerinde iki ana öğeye odaklanıyor. Bunlardan biri optik akış, diğeri ise küresel optimizasyon. Küresel optimizasyon ile bu kaliteli görüntülerin mümkün olduğunca az yer kaplamasını ve optik akış ile görüntülerin hareketli olmasını amaçlıyor.

Bu yeni algoritma kısa süre önce sokak görünümüne eklendi, piksel hatalarını ve kaymaları düzenlemek için kullanılıyor.