Belki de çoğu kişi gibi, biz de Google Maps'i en basit ve erişilebilir özellikleri için kullanıyoruz. Şuraya gitmek için en kısa yol ne, en yakın otobüs durağı neresi veya yakınlarda nerde güzel yemek yiyebileceğimiz gibi işlevleri önemsiyoruz. Ama Google Maps düşündüğümüzden de muhteşem.

Hayatını haritacılık mesleği ile kazanan Justin O’Beirne, geçtiğimiz günlerde Google Maps ile alakalı bir deneme yazısı yayınladı. O'Beirne'nin belirttiğine göre, Google Maps'in yapabildiklerine ve yeteneklerine şu ana dek erişebilen yok. Peki O’Beirne'ın bu fikrini önemsememize sebep olan nedir? Kendisini önenmli kılan şu ki, Justin bir dönemler Apple'da, Apple Maps'in geliştirilme aşamasında çalışmaktaydı.

Google Maps Moat isimli makaleye göre, Google'ın veri tabanında yer alan bölgesel katmanlar, Apple Maps'in ve diğer rakiplerinin fersah fersah üstünde. Bunun birincil gerekçesi ise Google'ın veri toplayan ekiplerinin diğer harita programlarını tasarlayan şirketlere göre çok daha yoğun çalışması. Justin'in belirttiğine göre, Google Maps'te, kendisinin doğup büyüdüğü ve inanılmaz küçük olan kasabasının bile detay seviyesinin muhteşemliğine değinmiş.

Diğer harita programlarının aksine, binaların şekline ve küçük yapıların dahi detaylarına erişebildiğini anlatan O'Beirne, "Google'ın Dünya'daki tüm yapıları Sokak Görünümü ve Maps'e alması için çok zaman var mı?" şeklinde bir de iddialı soru sormuş. Siz ne düşünüyorsunuz, Google'ın haritalar konusundaki önderliği O'Beirne'nin belirttiği kadar var mı?