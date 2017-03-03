Google Maps’de Yollarda Araç Sürebileceğiniz 2D Simülatör

Geliştiriciler, Google Maps API'sı ile oyunsu işler çıkarmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Google Maps haritaları üzerinde, tıpkı gerçek yoldaymış gibi gidebileceğiniz 2D simülatör.

Google Maps, dünyayı değiştiren bir icat. Yer yön bulmadan güvenliğe dek birçok alanda kullanılıyor. Gelecekte de şehir planlamasında kullanılacağı tahminler arasında. Google bu aracın API’sını yazılım geliştiricilere açmıştı. Geliştiriciler de Maps teknolojisi üzerinden birçok uygulama geliştirdiler. Bazıları ihtiyaçlara yönelik uygulamalar geliştirirlerken bazıları ise oyunsu ve muzip işler çıkarıyorlar. Bunlardan bir tanesi de araçla yollarda gidebileceğiniz 2D simülatör.

Bu simülatör ile Maps’teki yollarda araç sürebilirsiniz. Siteye girip “Start”a tıklayınca sizi belli bir konumdan başlatıyor. Bunu değiştirmek için “Enter a location” yazan yere istediğiniz şehrin ismini girip “Go” ile buraya gidebilir veye sağdaki “Present location” kısmından hazır konumlardan birini seçebilirsiniz. Yine sol tarafta konum çubuğunun altında kullanabileceğini aracı otobüs veya otomobil seçeneklerinden biri olarak işaretleyebilirsiniz. Klasik araba oyunlarındaki gibi ileri tuşu ile gaza basabilir, geri ile de aracı durdurabilirsiniz. Simülatör bu hali ile GTA 1'i andırmıyor değil. Eğer denemek istiyorsanız, siteye buradan ulaşılabilir. Aman ha, yoldan çıkmamaya çalışın. Keyifli sürüşler!