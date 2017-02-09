Binlerce Fotoğrafın Kullanıldığı Harika Dünya Turu Videosu!

Google Maps'teki 3305 fotoğrafın birleştirilmesiyle Matteo Archondis tarafından yapılan video birkaç dakikada sizi dünya turuna çıkarıyor.

Uzun yıllardır Google Maps gibi servisler üzerinden hemen hemen dünyanın her ucundan çekilen 360 derece görüntülere ulaşabiliyor ve gideceğimiz yeri önceden görebiliyor ya da merak ettiğimiz yerlere bilgisayar üzerinden gidebiliyoruz.

Google Maps'teki bu görüntüleri nasıl değerlendirebileceğini düşünen Matteo Archondis ilginç bir fikir geliştirerek bu görüntüleri bir dünya turunda kullanma kararı aldı. Normalde bir dünya duru hazırlamanın sanıldığından çok daha maliyetli olduğunu düşünen Archondis bunun yerine Google Maps servisindeki 3305 fotoğrafı birleştirdi ve sadece birkaç dakikada insanlara dünyayı gezdirecek bir video hazırladı.

Bu videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: