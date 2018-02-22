Google Maps Vs. Apple Maps: En Hızlı GPS Uygulaması Hangisi?

Google Maps mi yoksa Apple Maps mi? Dünyanın en hızlı gps uygulaması hangisi? Yoksa dış kulvardan gelen Waze mi tahtı alacak?

Google Maps'in rakiplerinin tamamından daha detaylı görseller, uydu ve sokak görüntüleri sunduğu artık bir sır değil. Bununla birlikte araç içindeyken bizi daha sorunsuzca ve en hızlı biçimde hedefimize ulaştıran uygulama hangisi? Daha az hata yapan, daha doğru yönleri gösteren Waze mi? Google Maps mi yoksa Apple Maps mi?

Artur Grabowski ismindeki bir blogger, 2017 yılından beri tam 1 yıldır bu üç uygulamayı düzenli olarak kullanarak çeşitli ölçümler ve karşılaştırmalar yapmış. Bu üç uygulamayı sırayla deneyen ve toplamda 120'den fazla yolculuk gerçekleştirip hepsinin istatistiklerini tutan Grabowski'nin ölçümlerine göre her uygulamanın kendine özgü avantajları var. Peki tüm bu ölçümler bir araya gelince hangisi ön plana çıkıyor?

Yukarda görebileceğiniz grafiğe göre, Google Maps'e oranla Apple Maps varış zamanınızı %8 artırırken, Waze bu süreyi %3 oranında azaltıyor.

Bu grafikte ise aplikasyonların genel hata oranın görüyoruz. Waze %11 oranla en fazla hata yapan GPS uygulaması.

Bu grafikler 120'den fazla yolculuğun özetlenmiş hali diyebiliriz. Her ne kadar uygulamaların birbirine oranla farklı alanlarda ön plana çıkması durumu söz konusuysa da (örneğin Apple daha az hata yapıyor) uzun vadede hedeflediğiniz şey en hatasız ve hızlı yolculuk yapmaksa tercih etmeniz gereken ilk GPS uygulaması Google Maps olmalı. Grabowski ikinci sırada Apple Maps'in, son olarak da Waze'in kullanılmasını tavsiye ediyor.

Sizler ne düşünüyorsunuz? Şahsen ben de hem yaya, hem de araçlı seyahat için Google Maps'in daha uygun olduğunu düşünüyorum. Sizin tercihiniz nedir?