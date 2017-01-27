Güncel Google Maps Uygulaması Apple App Store'da!

Apple ve Google tek bir amaç doğrultusunda bir araya geldi. Apple, yeni Google Maps uygulamasını bünyesine kattı.

Geçen yılın Kasım ayında Google, Android Maps uygulamasını zenginleştirdi. Güncelleme sayesinde, uygulamanın "Popüler Günler" (bir yerin haftanın farklı günlerinde ne kadar meşgul olduğunu görmenize izin veriyor) seçeneği mevcut hale geldi.

Artık iPhone kullanıcıları da söz konusu avantajlardan yararlanabilecek.

Apple'ın iOS platformundaki Google Haritalar sürüm 4.27.0 sayesinde, bir lokasyonun ne kadar kalabalık olduğunu ve orada vakit geçirmenin işkenceye dönüşüp dönüşmeyeceğini saptanabilecek.

Ayrıca, Apple yeni uygulama sayesinde arama gerçekleştirirken panonuzdaki adreslere hızlı erişimde sağlayacak. Söz konusu güncelleme, performans ve hız gibi konularda da yüksek performans sunacak.