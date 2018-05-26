Google Maps Yerine Apple Maps'ı Tercih Etmeniz İçin 5 Sebep

Google Maps şimdiki en iyi harita uygulaması olarak biliniyor. Peki Apple Maps'ın ondan iyi olan özellikleri ne? Bu yazımızda açıklıyoruz.

Son günlerde Google'a olan güven de giderek sarsılıyor. Özellikle tüm aramalarımızı, kişisel özelliklerimizi hatta gittiğimiz yerleri dahi verilerinde saklamasıyla, Google da şüphe uyandıran firmalar arasına girdi.

Apple ise kullanıcı gizliliğini koruma konusunda oldukça sıkı. Apple, yıllardır fiyat aralığını düşürmüyor, ancak kalitesinden de vazgeçmiyor. Bununla birlikte 2012 sonbaharında Apple, Apple Maps özelliğini iOS 6 ile piyasaya sürdü. Aradan 6 yıl geçmesine rağmen, Google Maps'in çok popüler olması Apple Maps'in arka planda kalmasına neden oldu.

Çıkış yapalı 6 sene olan Apple Maps'in bu süreçte tercih edilmesini sağlayacak özelliklere kısaca göz atalım:

1. Gizlilik

Facebook skandalından sonra kullanıcıların en çok dikkat ettiği konulardan birisi de gizlilik. Google, bunun aksine nerelere gittiğiniz hakkında bir yol haritası dahi tutuyor. Bazıları bu özelliği seviyorken Apple bunun aksi bir politika izliyor.

Öncelikle Apple Maps'ı, yani haritaları kullanmak için giriş yapmanıza gerek yok. Bir sonraki randevunuz yahut planlarınızın vakti geldiğinde sizi uyarır ve haritanın aldığı veriler rastgele tanımlayıcılarla eşleştirilir. Ayrıca Apple, deneyimi olabildiğince iyileştirmek için sürekli kendini sıfırlar. Google Haritalar ise aldığı verileri diğer uygulamalar ile paylaşır.

2. Siri

Siri piyasadaki en iyi sanal asistan değil ancak takdir edilesi birçok özelliğe sahip. Örneğin aracınızı kullanırken 'Hey Siri bana yol tarifi ver' gibi komutlarla seyahatinizi epey kısaltabiliyorsunuz. Bununla birlikte Siri'den belirli bir yol tarifi de isteyebiliyorsunuz.

3. Apple Watch

Çok sayıda Apple Watch uygulaması AppStore'da kaybolmasına rağmen Apple Maps, Apple saatlerde hala kullanılmaya devam ediyor. iPhone'ununuzla herhangi bir rota belirlediğinizde Apple Watch size yardımcı olmak için cihazınızı sürekli titreştirecektir. Bu uygulama ayrıca yürürken de kullanılabiliyor. Eğer Apple Watch'a sahipseniz Apple Maps sizin için olabilidiğince kullanışlı olacaktır.

4. Yelp Entegrasyonu

Apple Maps, harita verilerini daha kullanışlı hale getirmek için insanların verilerini kullanmak yerine Yelp entegrasyonunu kullanır. Yelp, siz adını daha önce duymamış olsanız bile yıllardır var ve içinde binlerce yerel konumun verilerine sahip. Restoran rezervasyonu alma gibi özelliklerle gelen Yelp sizi de eminiz ki memnun edecektir.

5. Yeterli ve Doğru Harita Verisi

Yalnızca harita özelliğine bakarsak Google Haritalar Apple'dan çok daha kullanışlı olabilir. Ancak Apple da yıllardır piyasada ve konumları sürekli güncelleyip iyileştiriyor. Ayrıca Google Haritalar kimi zaman yanlış bilgiler verebiliyor ama Apple da bu olumsuz özellik yok denebilecek kadar az. Apple Maps verileri, Google Maps kadar iyi olmasa da kullanıcıları %85 oranında tatmin edebilir. Ayrıca Apple Maps'ın diğer olumlu özellikleri, bunu göz ardı etmenizi de sağlar.