Google, sistem yazılımları ve OTA güncellemeleri için Mart 2018 güncelleme paketini yayınladı. Pakette fonksiyonel Pixel geliştirmeleri de yer alıyor.

Yeni bir ayın başlaması, Nexus ve Pixel için güncelleme gelmesi demek. Google hem sistem imajı, hem de OTA güncellemelerini yayınladı. Böylece beklemeden yeni güncellemeyi alabileceksiniz. Yeni güncelleme paketi, Pixel cihazlar için fonksiyonel güncellemeler de içeriyor.

Telefonu flashlamak suretiyle imaj dosyası üstünden güncelleme yapabilir veya OTA üstünden direkt güncelleyebilirsiniz. İlk seçenekte kilidi açık bir bootloaderınız olması gerekir ve işlemin sonunda cihazdaki verileriniz sıfırlanacaktır. İkinci seçenek olan OTA (over the air) güncellemede ise bootloader ile uğraşmadan ve verilerinize dokunulmadan sadece yazılım güncellenir.

Pixel C hariç, tüm cihazlar artık Android 8.1 Oreo'yu almış olacak. Tüm Pixel cihazlar için, bu ay sadece OPM1.171019.021 kodlu yazılım mevcut. Bu da, operatör tarafından değişmiş harici bir yazılım olmayacağını gösteriyor. Bununla birlikte, Nexus 6P ve 5X'in bu ayda birkaç varyasyonu var. Güvenlik güncellemelerine dair açıklamalar, güncelleme dosyalarının yanında da yaşıyor. Hangi güvenlik açıklarının düzeltildiğini görebilirsiniz ve Pixel'e özgü açıklamada da, Google'ın donanımı için düzeltmeleri listeliyor. Özellikle, Pixel için işlevsel güncellemeler var.

Güncellemede Öne Çıkanlar