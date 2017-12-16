Google, Mart ayında Project Tango'nun Fişini Çekiyor!

Google gelecek yıl, 1 Mart tarihinde Project Tango’yu kapatacağını açıkladı.

Google, 2014 yılında kullanıcıların mobil cihazları ile bulundukları çevrenin 3D görüntülerini kayıt almasını sağlayan ve bu sayede 3D tarayıcı ihtiyacını karşılayan Project Tango'nun duyurusunu yapmıştı.

Ancak Google proje üzerinde hedeflediği gibi bir ilerleme sağlayamadı. Çalışmaların somutlaştığı ilk akıllı telefon Lenovo Phab 2 Pro olurken, üreticiler ve kullanıcılar projeye beklenilen ilgiyi göstermedi. Bunun üzerine Project Tango için kararını veren Google, bugün yaptığı açıklama ile çalışmaların 1 Mart 2018 tarihi itibariyle sona erdirileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada kısaca arttırılmış gerçekliği tüm Android ekosistemine ulaştırmak istediğini belirten Google, Tango'nun bu alanda yetersiz kaldığını ve ARCore'un çok daha geçerli olduğunu ifade ediyor.