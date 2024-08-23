Google'ın yeni masaüstü uygulaması Essentials, Windows dizüstü bilgisayarlarda hizmetlere entegre erişim ve özelleştirme seçenekleri sunuyor.

Google, Windows dizüstü bilgisayar kullanıcıları için Essentials adında yeni bir masaüstü uygulaması duyurdu. İlk olarak HP'nin Envy, Pavilion ve Omen gibi modellerinde yer alacak bu uygulama Google hizmetlerine hızlı ve kolay erişim sağlıyor.

Essentials uygulaması, Google Mesajlar ve Google Fotoğraflar gibi popüler hizmetleri tek bir platformda topluyor. Aynı zamanda uygulama üzerinden Google Drive, Yakındaki Paylaşım ve Google One gibi hizmetlere de erişim sunuluyor. Böylelikle kullanıcılar Google ekosistemine daha entegre bir deneyim yaşayabilecek. Uygulama ayrıca Google Play Oyunlar ile Clash of Clans gibi popüler Android oyunlarını da bilgisayarınıza indirmenize olanak tanıyor.

HP dizüstü bilgisayarlarda Google Essentials ile yeni özelleştirme seçenekleri

HP’nin yeni modellerinde önceden yüklü olarak gelecek olan Essentials, gelecekte daha fazla bilgisayarda da kullanılabilecek. Google, bu uygulamanın kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebileceğini ve istenmeyen bölümlerin kolayca kaldırılabileceğini belirtiyor. Windows dizüstü bilgisayarınızda Google’ın hizmetlerine daha kapsamlı bir erişim sağlamak istiyorsanız, bu uygulama ilginizi çekebilir.

Google’ın Essentials uygulaması, Windows dizüstü bilgisayar kullanıcıları için Google hizmetlerini bir araya getirerek dijital deneyimi daha entegre ve bütüncül bir hale getiriyor. Bu yeni girişimle birlikte Google’ın Windows dizüstü bilgisayar kullanıcıları için neler sunabileceği merakla bekleniyor.