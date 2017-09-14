Google Materyal Tasarımı 2017 Kazananları Belli Oldu

Google ‘Materyal Tasarım Ödülleri’ni ilk kez geçtiğimiz Haziran ayında kişisel adlandırmaya açmıştı. Uygulamanın üçüncü yılında Google’ın amacı, Android, iOS ve web’de Google’ın tasarım prensiplerine en iyi şekilde uyum sağlayan uygulamaları ödüllendirmek.

Google, 2017’nin kazanan dört adayı ile birlikte yeni bir tasarım modelini de duyurdu.

Haziran’dan bu yana kişisel adlandırmaya açılan yarışma, yüzlerce başvuru aldı. Bu nedenle firma, mülakat sonrasında belirledi kazanan adayları. 2017 ödülleri için dört kategori belirlendi.

Marka Vurgusu: Blink Labs GmbH’Dan 'Blinkist'

Blinkist’te marka kimliği, çekici ve harmonik ikonografi, hareket ve özellikle de tipografi kullanımı ile hayata geçirilmiş. Yapılan sunum net ve basit metin etiketleriyle daha da zenginleştirilmiş. Sonuç itibariyle belirgin ve çekici bir okuma deneyimi ortaya çıkmış.

Interaction Design (Etkileşim Tasarımı): Eventbrite Organizer

Eventbrite Organizer, temiz bir yapı, gezinme ve sağlayıcılık kullanımı ile etkinlik yönetimini oluşturma aşamasından sonuca kadar ustaca ön plana çıkarıyor. Uygulama, herhangi bir organizatörün yapması gereken bir çok işi, kullanıcıyı seçenekler arasında boğmadan, etkin bir destekle sunuyor. Mesaisi yoğun bir etkinlik planlayıcısının ihtiyaç duyacağı her şey mevcut olmakla birlikte, sadece birkaç dokunuş ötede konumlandırılmış.

Platform Adaptiveness (Platform Uyumu): NPR One

Mevcut çok platformlu tasarım, NPR One kullanıcılarının işlerini her cihazda doğal şekilde yerine getirmelerine imkan veriyor. İster giyilebilir cihaz olsun, ister cep telefonu, ister araçta olun isterseniz evde, işlerinizi rahatlıkla ve doğal bir şekilde yapabiliyorsunuz. İçerik bile kullanıcıların birkaç dakika içerisinde kavrayacakları cinste seçenekler sulan bir programlama dizesine sahip. Ya da ilgilenilen başlığa göre daha derine de dalabiliyorsunuz bu programla. Hikayeler iyi şekilde organize edilerek hedeflenen arama ve gündelik keşifleri kolaylıkla yapabiliyorsunuz.

Innovation (Yenilikçilik): momondo

Momondo uygulaması, deneyimin Materyal Tasarımının temelleriyle nasıl uyum sağlayacağını gösteren bir uygulama olmakla birlikte, bileşenleri yeni doğrultular esinleyecek tarzda ortaya çıkarıyor. Sonuç olarak dikkatle düşünülmüş bir ara yüz ortaya çıkıyor. Öyle ki kullanıcıyı, öğretici bir arama deneyimi keyifle yapmaya sevk ediyor.